Lesão na panturrilha tira holandês Van der Vaart do Mundial

O meio-campo holandês Rafael van der Vaart foi descartado da Copa do Mundo após o experiente jogador ter tido uma lesão na panturrilha durante treinamento da seleção, em Portugal, confirmou nesta quarta-feira, 28, a associação holandesa de futebol (KNVB).

O meio-campo de 31 anos do Hamburgo, que já jogou 109 vezes por seu país, sofreu a lesão enquanto treinava para a Copa do Mundo no Brasil, na terça, e a KNBV disse não esperar que ele se recuperasse a tempo de participar dos jogos, que vão de 12 de junho a 13 de julho.

Van der Vaart havia ficado de fora do treinamento na segunda-feira por causa de uma febre, antes de passar por uma sessão individual na terça-feira. Foi durante essa sessão que ele se lesionou.

O ex-jogador do Ajax, do Real Madrid e do Tottenham Hotspur disputou as últimas duas Copas do Mundo e a expectativa é que tivesse um grande papel na seleção da Holanda no torneio do Brasil.

Com a ausência dele, os holandeses perderam dois importantes jogadores de meio-campo, após Kevin Strootman, da Roma, ter sido descartado em março após uma série lesão no joelho.

Os holandeses jogam no Grupo B, e enfrentarão a Espanha em 13 de junho, seguidos por jogos contra a Austrália (18 de junho) e Chile (23 de junho).

