Lesão deixa Cristiano Ronaldo fora de treino pelo 2º dia

Os torcedores portugueses estão apreensivos com a situação do jogador Cristiano Ronaldo. Isso porque o atleta, que é considerado o melhor do mundo, não treinou pelo segundo dia consecutivo por conta de dores na coxa esquerda. Ele também não vai participar do amistoso contra a Grécia, que acontece neste sábado, 31, de acordo o técnico Paulo Bento.

O treinador explicou que a prioridade é recuperar os jogadores e evitar riscos. Em caso de contusão, as seleções têm até 15 de junho para alterar a convocação para o Mundial.

A equipe portuguesa só deve chegar no Brasil nas vésperas da abertura da Copa. A estreia da seleção é no dia 15 de junho contra a Alemanha, na Arena Fonte Nova.

