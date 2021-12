Lanches sofrerão aumentos durante Copa das Confederações

Os preços dos produtos comercializados durante a Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho, irão além dos praticados em partidas dos campeonatos locais. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, a exemplo das outras cinco cidades sedes do torneio, uma garrafa de água mineral (500 ml) vai custar R$ 6.

Este valor corresponde a três vezes mais o cobrado em partidas convencionais no mesmo estádio (R$ 2). Outros produtos alimentícios também sofrerão distorções. Um copo de refrigerante, que usualmente sai por R$ 4 na Fonte Nova, será comercializado a R$ 7. O cachorro-quente custará R$ 8 e o chocolate sairá também por R$ 7.

A cerveja com álcool, liberada excepcionalmente durante a competição internacional, contrariando determinação da CBF para o Brasileirão, será vendida por R$ 12 (a americana Budweiser) e R$ 9 (a Brahma).

Nos jogos dos Campeonatos Baiano e Brasileiro na Fonte Nova, a cerveja sem álcool foi posta à venda por R$ 5 - veja demais preços na tabela abaixo. O acarajé, produto típico baiano, também estará presente no cardápio das Confederações, porém, com um acréscimo no valor de consumo. O bolinho será vendido de R$ 6 (sem camarão) a R$ 8.

Nas mais famosas rodas da cidade, a exemplo de Cira e Dinha (no bairro do Rio Vermelho), o valor do acarajé é de R$ 6 (com camarão). Seis baianas ficarão responsáveis pela produção do quitute na área externa da Fonte Nova, antes das catracas que dão as arquibancadas do estádio.

A reportagem de A TARDE fez um cálculo de quanto gastaria uma família, composta por quatro pessoas (pai, mãe e dois filhos), em uma partida da Copa das Confederações.

Considerando o consumo de quatro refrigerantes, quatro águas, duas cervejas nacionais (para os adultos), dois cachorro-quentes, quatro chocolates e dois acarajés com camarão, o custo total seria de R$ 130.

Fifa não responde - A gerência do ramo de alimentos durante a Copa das Confederações e também do Mundial fica ao encargo da organizadora Fifa, que terceiriza o serviço neste setor para duas empresas estrangeiras: a americana Armak e a suíça Convivas.

A reportagem tentou contato com o representante sênior da empresa europeia no Brasil, Adriano Capra, para falar sobre a majoração dos preços. Porém, alegando a necessidade de ter uma autorização da Fifa para se pronunciar, ele negou-se a comentar o assunto.

Via e-mail, na tarde da última terça-feira, 11, a reportagem solicitou respostas da entidade suíça sobre os novos valores cobrados, mas não obteve respostas. A empresa Mc Donald's, uma das patrocinadoras oficiais do evento, afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que não cobrará valores extras nas opções oferecidas durante a Copa das Confederações.

Por conta da Lei Geral da Copa, aprovada ano passado no Congresso, a Fifa conseguiu que seus parceiros comerciais tenham as garantias legais de comercializar seus produtos dentro dos estádios e em um raio de até 2 km fora deles.

adblock ativo