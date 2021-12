Krul fica no banco da Holanda apesar de defesas nos pênaltis

As defesas do goleiro reserva holandês Tim Krul na disputa de pênaltis contra a Costa Rica nas quartas de final não convenceram o técnico Louis van Gaal a promovê-lo ao time titular na partida de quarta-feira contra a Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo. Krul substituiu o goleiro titular Jasper Cillessen no último minuto da prorrogação, com o jogo empatada em 0 x 0.

Ele defendeu dois pênaltis na disputa decisiva, e a Holanda derrotou a Costa Rica por 4 x 3. "Isso não me ocorreu", disse Van Gaal a repórteres nesta terça-feira, quando perguntado se cogitou tornar Krul titular contra a Argentina. "Isso é algo que eu exclui desde o começo, porque acredito que Jasper Cillessen está fazendo uma trabalho maravilhoso", acrescentou. "Defender pênalti, nisso os outros dois são melhores, então escolhi o Krul."

O outro goleiro reserva da Holanda é Michel Vorm. A troca de goleiros apenas para os pênaltis foi um dos principais assuntos da Copa do Mundo ultimamente, principalmente porque a tática deu certo. Cillessen manteve-se em silêncio sobre a troca de Van Gaal, e inicialmente pareceu insatisfeito com a substituição. Van Gaal não foi questionado na entrevista coletiva se colocaria Krul novamente em campo caso a Holanda tenha uma outra disputa de pênaltis na Copa.

