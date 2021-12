Kroos lidera ranking da Copa; Brasil agora tem 4 jogadores

O último ranking da Fifa dos Top 10 da Copa tem o alemão Toni Kroos, craque da goleada histórica por 7 a 1 no Brasil, em primeiro lugar. Apesar do vexame, o jogo também colocou mais um brasileiro na lista, o meia Oscar, autor do único gol canarinho. Agora, são quatro jogadores da Seleção: além de Oscar, Thiago Silva, David Luiz e Neymar.

Há pouco mais de três semanas, em uma coletiva de imprensa no Campo Bahia, concentração da Alemanha, Toni Kroos ouviu um repórter perguntar sobre a sensação de que, antes de chegar ao Brasil, ele ainda não tinha conseguido realmente brilhar na seleção germânica. Bem, três semanas depois, a história é totalmente diferente, principalmente depois da maneira como ele brilhou na vitória arrasadora da Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo da FIFA.

O meia teve um desempenho extraordinário na partida e, com isso, subiu 18 lugares na classificação do Índice Castrol, assumindo diretamente a liderança. O jogador de 24 anos marcou o terceiro - de primeira, de fora da área - e o quarto gol em Belo Horizonte, e contribuiu de forma exemplar para a impressionante exibição da equipe de Joachim Löw nos inesquecíveis 7 a 1 de Belo Horizonte.

De acordo com as estatísticas da FIFA para o jogo, ele foi responsável por 12 das 39 jogadas alemãs nas proximidades da área brasileira (entre lançamentos e lances individuais). Além disso, apenas Bastian Schweinsteiger correu mais em campo do que Kroos, que percorreu 11,7 quilômetros. Já as estatísticas do Índice Castrol ressaltam a contribuição do meia para a classificação alemã para a final deste domingo contra a Argentina. Ele deu mais passes (443) que qualquer outro jogador no Brasil 2014, exceto dois: o argentino Javier Mascherano e o compatriota Philipp Lahm - e somente estes superam sua taxa de acerto nos passes, de 85%.

Kroos é um dos dois alemães entre os dez melhores do Índice Castrol - o outro é Thomas Müller, que aparece em sétimo após abrir o placar contra o Brasil com seu quinto gol nesta Copa do Mundo. Enquanto isso, Mats Hummels, em 11º, é o mais bem colocado integrante de uma defesa germânica que só sofreu um chute a gol por parte dos brasileiros.

Os jogadores do elenco alemão têm a melhor avaliação média entre as 32 seleções participantes, enquanto a Argentina tem a segunda. O atleta argentino mais bem classificado no Índice é o defensor Ezequiel Garay, que aparece em 12º lugar, enquanto Lionel Messi, que teve uma participação discreta diante da Holanda, é 14º.

A lista dos dez melhores também traz dois jogadores do selecionado holandês, que saiu da disputa com a derrota nos pênaltis para a Argentina. Arjen Robben subiu para a terceira colocação após o equilibrado encontro desta quarta-feira em São Paulo. Sua pontuação aumentou ainda mais pelo fato de que, em um jogo com poucas oportunidades, ele ficou muito perto de garantir a vitória com uma chegada à pequena área argentina nos últimos instantes do tempo regulamentar, que terminou com seu chute sendo cortado por Mascherano. Já seu companheiro de equipe Stefan de Vrij subiu para a sexta colocação graças a seu trabalho de conter o ataque argentino.

No Brasil, o outro derrotado da rodada, apenas um jogador entrou para os dez melhores, após uma noite devastadora para o país anfitrião: foi Oscar, autor de um gol que não serviu de nenhum consolo para uma dolorida Seleção.

Para completar, o francês Karim Benzema continua entre os dez melhores do Índice por seu trabalho no início da competição, mas ele ainda deve perder fôlego exatamente por não ter participado das semifinais.

A lista dos dez melhores agora é a seguinte: Toni Kroos, Alemanha (9,79); Karim Benzema, França (9,74); Arjen Robben, Holanda (9,7); Thiago Silva, Brasil (9,66); Oscar, Brasil (9,63); Stefan de Vrij, Holanda (9,59); Thomas Müller, Alemanha (9,56); David Luiz, Brasil (9,54); James Rodríguez, Colômbia (9,51); Neymar, Brasil (9,48).

