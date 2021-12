Klose pronto para fazer história no Maracanã

Final de Copa do Mundo é um evento inesquecível até para quem assiste. Quem entra em campo, então, vira um 'imortal'. E, dentre os 46 jogadores aptos a jogar neste domingo,13, apenas um já teve a honra de disputa o tão badalado jogo. Trata-se de Miroslav Klose, justamente o maior artilheiro da história dos Mundiais.

A final contra a Argentina, portanto, é o dia para Klose sacramentar em grande estilo a sua entrada no rol das lendas do futebol. A primeira final que disputou ocorreu em 2002, quando, aos 24 anos, foi o centroavante titular da Alemanha que levou 2 a 0 no dia do penta do Brasil. Agora, para ele, chegou a vez de o desfecho de sua participação na final de uma Copa ser diferente.

"Só não dá para comparar as duas finais e os meus dois momentos. Cada partida é única em sua história. E, em 2002, eu era muito novo. O que o tempo me ensinou foi que não podemos tirar conclusões por uma única experiência. É importante o quanto nós podemos aprender no dia a dia ao longo da vida e, assim, se preparar melhor para enfrentar as situações. É impossível afirmar o que vai se passar nesta final. Mas, acho que, pela experiência, eu me sinto mais preparado para ser campeão", comentou o atleta.

Para chegar a este apogeu de sua glória, Klose teve de atravessar gerações. Tanto que, naquela final da Copa do Japão e da Coreia do Sul, no segundo tempo da partida, foi substituído por Bierhoff, que já fazem 10 anos é diretor da federação alemã de futebol.

Já nesta final no Brasil, ele formará dupla de ataque com Thomas Müller, que, pela idade, é uma ameaça concreta ao seu recorde de 16 gols em Mundiais. Müller já soma 10 gols e tem somente 24 anos.

"Considerando apenas uma Copa, já ganhei uma Bola de Prata (vice-artilheiro), em 2002. Agora, somando a história das Copas, essa Bola de Ouro é minha! Müller que fique com a de Prata (risos)", brincou Klose, dando uma de 'tiozão mais velho' marcando território diante de um adolescente ousado que já tenta tirar onda de adulto.

O curioso é que a bela trajetória deste atleta nascido na Polônia, mas que desde os 8 anos vive na Alemanha e, com 136 partidas, só defendeu a seleção alemã na história menos do que o mito Lothar Matthäus, é que ela pertence a um atacante que, segundo a imprensa do país, é apenas razoável, mas que, devido a sua enorme determinação e personalidade, acaba superando na seleção o rendimento que apresenta nos clubes. Por isso, merece ser convocado.

Outra marca que Klose ganhou na nação que escolheu como sua foi a fama de um homem excessivamente sereno, avesso a badalações e rompantes de euforia.

Assim, na última entrevista que deu, ele ouviu dos jornalistas alemães uma pergunta com certa dose de provocação: "e se você for campeão, vai enfim beber umas cervejas e experimentar a caipirinha do Brasil?".

Como um bom goleador, Klose, de bate-pronto, devolveu: "Não posso garantir nada. Se ganhar esta Copa, é capaz que eu extravase e beba muita caipirinha. Existe um animal sedento por festa adormecido dentro de mim".

adblock ativo