Klose iguala Ronaldo, mas Alemanha empata com Gana

A Copa do Mundo tem um novo recordista de gols. Neste sábado, Miroslav Klose precisou de dois minutos em campo para marcar pela 15.ª vez em Mundiais e se igualar a Ronaldo como recordista. O gol de Klose, aos 25 minutos do segundo tempo, deu números finais a um ótimo empate entre Alemanha e Gana por 2 a 2, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Grupo G. Todos os quatro gols da partida saíram em um intervalo de 20 minutos, com os alemães saindo na frente, levando a virada e conseguindo depois o empate. As duas equipes tiveram chances de vencer.

Quem comemora o resultado é os Estados Unidos, que podem garantir a classificação em caso de vitória sobre Portugal, neste domingo, em Manaus, às 19 horas de Brasília (18 horas no horário local). Afinal, venceram Gana por 2 a 1 na estreia. Os alemães, vale lembrar, fizeram 4 a 0 sobre Portugal.

A liderança, assim, é da Alemanha, com quatro pontos, contra três dos Estados Unidos, um de Gana e zero de Portugal. Independente dos demais resultados, os alemães avançam se empatarem com os norte-americanos, na próxima quinta-feira, às 13 horas, na Arena Pernambuco, no Recife. Gana precisa vencer Portugal em Brasília, no mesmo dia e horário, e torcer por uma combinação de resultados. Muntari, que fez falta no último lance do jogo e levou cartão amarelo, está suspenso.

<GALERIA ID=19313/>

O JOGO

Com dores na coxa esquerda, Hummels era dúvida na seleção alemã, mas foi escalado como titular da zaga pelo técnico Joachim Löw, que repetiu, assim, a formação que goleou Portugal na estreia, no 4-5-1. Pelo lado ganês, Kwesi Appiah optou por escalar seu time com três atacantes, apostando no contra-ataque.

A proposta dos africanos não era ter a posse de bola, mas sim serem efetivos quando tivessem a possibilidade do contra-ataque. E foi assim que o jogo se desenrolou no primeiro tempo, com Gana tendo mais chances reais de gol do que os alemães. Neuer teve mais trabalho em dois lances: em um chute firme de Atsu, que limpou a jogava e bateu no canto, aos 12 minutos, e em uma bomba de Muntari, aos 32, que o goleiro tirou de soco.

Pelo lado alemão, as principais jogadas eram pelas pontas, especialmente com Özil. Mas Boye, em ótima atuação, impedia que a bola chegasse a Müller, sempre bem posicionado. Quando o atacante, um dos artilheiros da Copa, teve espaço, ajeitou de calcanhar para Kross, que bateu em cima da marcação. Quando o chute de Götze saiu preciso, aos 37, Dauda pegou.

O confronto entre os irmãos Boateng acabou no intervalo, uma vez que o alemão Jérôme saiu por problemas musculares, dando lugar a Mustafi. Kevin-Prince sairia pouco depois, aos 7 minutos, para dar lugar ao atacante Jordan Ayew.

A substituição foi necessária porque a Alemanha abriu o placar aos 5 minutos. Após cruzamento de Müller da direita, Götze cabeceou mal, mas a bola bateu no próprio joelho dele e foi para o gol. Gana, porém, não demorou a empatar. Aos 8, Afful cruzou da direita e encontrou André Ayew, que ganhou pelo alto de Mertesacker e mandou no cantinho direito.

A Alemanha demorou a reagir e, antes que ameaçasse voltar à frente, levou a virada. Hummels errou na saída de bola, Muntari recuperou e tocou rápido para Asamoah Gyan, que dominou e bateu na saída de Neuer para decretar a virada.

O placar poderia ter ficado ainda mais elástico para os ganeses nos minutos seguintes. Em um contra-ataque, três contra dois, Jordan Ayew carregou demais a bola e chutou em cima de Neuer. Depois, o cruzamento para André Ayew foi um pouco alto para o atacante, que estava sozinho na área.

Precisando da vitória, Löw colocou em campo Schweinsteiger, voltando de lesão, e Miroslav Klose. Bastaram dois minutos para que o centroavante fizesse o 15.º gol dele em Copas. Após escanteio batido da esquerda, Höwedes resvalou e o pé de Klose estava na segunda trave para mandar a bola para dentro.

Com os dois times querendo a vitória, o jogo seguiu aberto. Pelo lado alemão, Müller teve ótima chance na frente do gol ganês, mas Kwadwo Asamoah chegou para fazer o corte preciso. Na outra área, Jordan Ayew arriscou de longe, forte, e Neuer pegou no canto.

Klose teve chance de fazer o 16.º, livre na entrada da área, mas o chute rasteiro passou raspando o pé da trave. Gana, porém, também perderia ótima chance. Em um contra-ataque de três contra dois, Jordan Ayew conseguiu ficar impedido.

adblock ativo