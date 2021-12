Klinsmann diz que EUA estão famintos: 'O céu é o limite'

No que depender do nível de confiança demonstrado pelo técnico Jürgen Klinsmann, a Bélgica vai ter vida duríssima diante dos Estados Unidos, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa.

Durante entrevista coletiva, o treinador alemão deixou claro que a saga americana no Mundial não deve ser interrompida nesta terça-feira: "Nos estamos famintos pelo resultado. Estamos nos sentindo rejuvenescidos, parece que até que começamos essa aventura agora. O céu é o limite para nós."

O atacante Dempsey também usou a palavra 'fome' para definir o espírito com que os americanos estão encarando a partida em Salvador. Para ele, o fato de ter superado Portugal e Gana na fase de classificação faz com que as expectativas da equipe aumentem. "Não estamos satisfeitos por estarmos apenas nesta fase, nós vamos fazer o máximo para irmos ainda mais longe", afirmou.

Os Estados Unidos e a Bélgica duelam por uma vaga nas quartas de final às 17h, terça, na Fonte Nova.

