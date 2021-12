Kiko, de "Chaves", será embaixador de Porto Alegre na Copa

A cidade de Porto Alegre nomeará na próxima quinta-feira, 18, o humorista e ator mexicano Carlos Villagrán, o Kiko do seriado "Chaves", como um dos seus embaixadores para a organização da Copa do Mundo de 2014.

O ator, que no domingo começou em São Paulo uma turnê de apresentações de seu principal personagem, receberá o título do prefeito José Fortunati em uma cerimônia à qual assistirão autoridades e representantes do Comitê Organizador Local (COL) do próximo Mundial, segundo comunicou a Prefeitura.

Villagrán se unirá como embaixador de Porto Alegre ao zagueiro Lúcio e ao ex-defensor chileno Figueroa, ex-jogadores do Internacional, e ao treinador Mano Menezes, que treinou o Grêmio.

O humorista, que receberá a homenagem no Salão Nobre do Paço Municipal, já se declarou fã do futebol brasileiro e o homenageou batizando seus filhos com nomes de ex-craques: Edson e Paulo Cézar, em referência a Pelé e Paulo Cézar Cajú, tricampeões na Copa de 1970, no México.

