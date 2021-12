Khedira sofre lesão e pode desfalcar Alemanha na Copa

A seleção da Alemanha pode sofrer uma importante baixa para a Copa do Mundo do próximo ano. O meia Sami Khedira, do Real Madrid, rompeu um dos ligamentos do joelho direito e virou baixa para o restante da temporada europeia.

A estimativa é de que fique ao menos seis meses afastado do futebol. Se cumprir este prazo, voltaria a retomar as atividades físicas somente no fim de maio, faltando apenas duas semanas para o início do Mundial de 2014.

Khedira se machucou na sexta-feira, 15, durante amistoso com a Itália, em Milão. O meia rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito em um choque com Andrea Pirlo no segundo tempo. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Apesar da lesão, a seleção da Alemanha mantém as esperanças de contar com o atleta no Brasil. "Sami tem que ser tratado cirurgicamente, temos a esperança de que ele vai estar na Copa do Mundo mais uma vez", disse o médico Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

O técnico Joachim Loew também confia na recuperação rápida do jogador. "Este é um golpe duro para Sami e todos nós. Ele é um grande lutador dentro e fora dos gramados. Sempre pensa positivo e isso vai ajudá-lo. E por isso estou otimista de que ele estará em forma novamente no pontapé inicial da Copa do Mundo no Brasil. Vamos cruzar nossos dedos para que a cirurgia corra bem e para que ele passar iniciar rapidamente a reabilitação".

