Kalinic deixa concentração da Croácia em meio a polêmicas

O atacante Nikola Kalinic deixou a concentração da Croácia por conta de uma lesão nas costas, anunciou o técnico Zlatko Dalic, nesta segunda-feira, 18, apesar da imprensa do país noticiar uma irritação do treinador pela recusa do jogador em entrar em campo na estreia no último sábado, 16.

O ruído sobre a suposta situação no jogo contra a Nigéria perturbou a preparação da equipe europeia, a três dias do duelo contra a Argentina pela segunda rodada do grupo D.

Segundo a imprensa croata, o atacante estava irritado com a condição de reserva e não quis entrar nos últimos minutos do certame, o que motivou a decisão do técnico em tirá-lo da concentração.

Mas a versão oficial do time, anunciada em breve comunicado por Dalic, é que Kalinic sofreu lesão e por isso vai voltar a seu país.

