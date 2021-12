Kaká diz manter sonho de disputar a Copa de 2014

Fora do grupo da seleção brasileira que conquistou o título da Copa das Confederações no último domingo, Kaká ainda não perdeu as esperanças de participar da Copa do Mundo de 2014. Nesta terça-feira, na China, onde participa de eventos promocionais, o jogador do Real Madrid lembrou que o técnico Luiz Felipe Scolari declarou que o grupo do Brasil visando o Mundial não está fechado para garantir que pode conquistar seu espaço na seleção.

"Felipão disse que a porta da seleção está aberta. Ainda falta mais de um ano para a Copa do Mundo e a temporada ainda vai começar. Sinceramente, espero jogar o Mundial", disse Kaká, apostando em uma boa temporada no Real Madrid para voltar a ser convocado por Felipão.

Após a saída de Mano Menezes do comando da seleção brasileira, Kaká foi convocado por Felipão para os amistosos contra Itália e Rússia, mas depois não foi mais lembrado pelo treinador, que escalou Oscar como titular no meio-de-campo durante toda a Copa das Confederações.

Kaká, aliás, descartou a possibilidade de deixar o clube espanhol na atual janela de transferências. Agora sob o comando de Carlo Ancelotti, que chega para substituir o demitido José Mourinho, ele espera ser mais aproveitado no Real Madrid.

Com o treinador, Kaká viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira, no período em que defendeu o Milan. "Tenho contrato, terei que falar com o novo treinador, mas acredito que seguirei no Real Madrid", afirmou.

