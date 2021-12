Justiça autoriza licitação para a concessão do Maracanã

O governo do Rio de Janeiro informou na madrugada desta sexta-feira, 12, que a Justiça autorizou a licitação para a concessão do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, à iniciativa privada. De acordo com nota divulgada pelo governo estadual, a presidenta do Tribunal de Justiça do estado, desembargadora Leila Mariano, cassou a liminar que suspendia o processo.

A suspensão havia sido determinada, em caráter liminar, pela juíza Roseli Nalin, da 5ª Vara de Fazenda Pública do Rio, a pedido do Ministério Público Estadual (MP-RJ). Segundo o MP, as intervenções previstas no local, com a demolição do Estádio de Atletismo Célio de Barros e do Parque Aquático Julio de Lamare, não são necessárias para a Copa do Mundo e podem inclusive prejudicar os Jogos Olímpicos de 2016.

O MP também considerou que não há igualdade de condições entre os licitantes, já que o estudo de viabilidade da concessão foi feito por uma das concorrentes, a empresa IMX.

A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em gerir o Maracanã será feita às 10h de hoje. O estádio será palco das finais da Copa das Confederações de futebol deste ano, da Copa do Mundo de 2014 e da abertura e do encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.



