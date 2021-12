Julio César acredita que seleção fará "algo lindo" na Copa

O goleiro Julio César, do Queens Park Rangers, acredita que a seleção brasileira conseguirá fazer "algo lindo" na Copa do Mundo de 2014, embora tenha reconhecido a dificuldade que supõe a chegada de novos jogadores à seleção e, inclusive, o fato de não ter disputado as eliminatórias.

"Disputar a copa em casa é uma responsabilidade de todos", afirmou o goleiro, que, antes de se transferir para o futebol inglês, vestiu a camisa do Inter de Milão durante sete temporadas. As declarações de Julio César vieram à tona em uma entrevista publicada nesta terça-feira, 9, pelo jornal esportivo "La Gazzeta dello Sport".

Questionado sobre os atrasos das obras dos estádios brasileiros com vista na Copa do Mundo de 2014, o goleiro respondeu com convicção que as instalações estarão prontas em um "momento oportuno" e acrescentou que as coisas mudaram no futebol brasileiro.

"O fato de muitos talentos estarem voltando ao Brasil comprova essa situação, assim como para os jovens jogadores, como Neymar, que já não precisa jogar na Europa para se transformar em uma celebridade", explicou.

Em relação à derrota do Brasil perante a Holanda na Copa do Mundo de 2010, o goleiro lembrou que a "desilusão atroz" que sentiu "foi a pior em toda sua carreira".

"Tínhamos ganhado a Copa das Confederações em 2009 e a Copa América em 2007 e, por isso, nos sentíamos preparados para alcançar algo importante (...) Com aqueles dois gols de Wesley (Sneijder), o mundo caiu em cima de mim", declarou Julio César.

Já quanto a seu futuro, o goleiro, de 33 anos, assegurou ter as ideias "claras". "Quero continuar no Campeonato Inglês, quero vencer a Copa das Confederações e quero vencer a Copa do Mundo de 2014. Parece pouco?", indagou o goleiro ao concluir a entrevista.

