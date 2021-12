Juiz que ignorou mordida de Suárez vai apitar jogo do Brasil

O mexicano Marco Rodríguez vai apitar o duelo entre Brasil e Alemanha, nesta terça-feira, 8, pela semifinal da Copa do Mundo. Apesar de experiente, o juiz tem na sua história jogos polêmicos, como a partida entre Uruguai e Itália na fase de grupos desse Mundial. O árbitro não marcou alguns lances fortes do jogo e deixou a partida correr tensa, acabando com a mordida do uruguaio Luiz Suárez no italiano Chiellini.

Apesar do italiano ter alertado o juiz da mordida, o árbitro não percebeu o lance e ignorou a mordida, que depois foi punida pela Fifa com nove jogos de suspensão.

Nesse Mundial, Marco Rodríguez também apitou a partida entre Bélgica e Argélia, jogo que não teve nenhum polêmica, apesar da marcação de um pênalti a favor da Argélia.

O mexicano entrou no quadro da Fifa em 2000 e participou das Copas de 2006 e 2010, mas sempre em partidas da fase de grupos. Ele é tido como um árbitro que não economiza cartões.

