Jornal argentino fala de pênalti não marcado

Como era de se esperar, a vitória da Alemanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, neste domingo, 13, ganhou destaque nos sites de jornais do mundo todo.

Principal diário esportivo da Argentina, o "Olé" estampou na primeira página a frase "Nos roubaram a ilusão", ao lado de uma foto dos jogadores alemães comemorando o gol de Göetze na prorrogação e os argentinos cabisbaixos.

Logo abaixo da imagem, um pequeno texto reclamava da arbitragem do italiano Nicola Izzoli: "Golpe Nacional. (...) A Alemanha voltou a nos vencer, como em 1990. A Argentina jogou bem, fez uma partida muito digna, e o juiz não anotou um pênalti claro em Higuaín. Apesar da dor, temos que aplaudir esses caras".

O jornal "Clarín", também da Argentina, estampou os dizeres "o sonho argentino foi frustrado na prorrogação: Alemanha campeã", e uma fotografia que expunha a tristeza dos atletas da seleção comandada por Sabella.

Um dos principais periódicos alemães, o Bild colocou em seu site uma imagem gigante da Taça da Copa do Mundo. Na primeira página, lia-se "Somos os campeões do mundo" em letras garrafais, sobre imagens dos jogadores levantando o troféu no Maracanã.

Em homenagem à conquista da seleção comandada por Joachim Löw, o diário italiano "Gazzetta Dello Sport" escreveu "Alemanha acima de todos", em alemão.

O "L'Équipe", jornal esportivo da França, publicou na capa de seu website a frase "E no fim, é a Alemanha que vence". "Sempre Alemanha" era a manchete do site "Marca", periódico espanhol, que afirmou que a inferioridade técnica da Argentina repetiu a derrota de 24 anos atrás, no Mundial da Itália-1990. "Alemanha é campeã do mundo com gol no fim", foi o texto publicado na capa do "The Guardian", da Inglaterra.

Os jornais também deram destaque para o prêmio de melhor jogador do torneio atribuído a Lionel Messi.

