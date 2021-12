Jornal alemão lista 7 razões para Brasil não vencer a Copa

O jornal alemão Bild está confiante com a conquista da taça da Copa do Mundo pela Alemanha e resolveu debochar do Brasil, criando uma lista com 7 motivos para a Seleção Brasileira não alcançar o hexacampeonato. A dependência na boa atuação de Neymar é citada e o atacante Hulk criticado.

A Alemanha enfrenta a Argélia nesta segunda-feira, 30, pelas oitavas de final do Mundial, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Confira as razões apontadas pelo Bild:

1 - Uma equipe não pode ser formada apenas com Neymar.

2 - Alemanha será campeã do mundo e eliminará o Brasil nas semifinais, caso o país-sede chegue tão longe.

3 - Eles (Brasil) não vão ter sorte nos pênaltis duas vezes.

4 - Hulk joga como um personagem de desenhos animados.

5 - Nunca uma equipe foi campeã do mundo necessitando da decisão por pênaltis para avançar para os quartas de final.

6 - James e a Colômbia vêm ai, nas quartas de final.

7- Alemanha será campeã mundial, como anteciparam os Simpsons (Referência ao seriado americano).

adblock ativo