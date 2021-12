Jordânia vence e adia classificação do Japão para a Copa

O Japão desperdiçou nesta terça-feira uma boa oportunidade de se classificar por antecipação para a Copa do Mundo de 2014. A equipe precisava de apenas um empate para se garantir no torneio no Brasil, mas perdeu para a Jordânia por 2 a 1, em partida disputada em Amã, válida pelo Grupo B das Eliminatórias Asiáticas.

Apesar da derrota, apenas uma improvável combinação de resultados deve tirar o Japão da próxima Copa do Mundo. A equipe continua na liderança da chave, com 13 pontos somados em seis jogos. A Jordânia é a vice-líder com sete pontos, um a mais do que a Austrália, que está com uma partida a menos. A seleção de Omã é a quarta colocada, também com seis pontos, e o Iraque é o quinto, com cinco e um jogo a menos.

Na partida desta terça, a Jordânia abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, com um gol marcado por Khalil Bani Ateyah após cobrança de escanteio. O segundo gol da seleção da casa saiu aos 15 minutos da etapa final e foi feito por Ahmad Ibrahim, que tocou na saída do goleiro Eiji Kawashima.

A seleção japonesa reagiu e diminuiu a vantagem da Jordânia aos 24 minutos, com Shinji Kagawa, que finalizou forte, de dentro da grande área, após cruzamento. Logo depois, Atsuto Uchida sofreu pênalti, mas o goleiro Amer Sabbah defendeu a cobrança de Yasuhito Endo aos 26 minutos e evitou a classificação antecipada do Japão para a Copa do Mundo de 2014.

A conquista da vaga pode acontecer na próxima rodada do Grupo B, no dia 4 de junho. A seleção japonesa vai receber a Austrália, enquanto Omã enfrentará o Iraque.

GRUPO A - O Usbequistão terminou a rodada na liderança do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2014 ao vencer o Líbano por 1 a 0, em partida disputada na cidade de Tashkent. O único gol da partida foi marcado por Server Djeparaov aos 16 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, a seleção usbeque chegou aos 11 pontos em seis partidas, na liderança da chave, logo à frente da Coreia do Sul, que está com 10, disputou um jogo a menos e nesta terça derrotou o Catar por 2 a 1. O Líbano é o lanterna do Grupo A com quatro pontos.

