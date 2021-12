Jogos do Brasil e os na Arena serão exibidos para o público

Um pórtico a ser instalado na Rua Afonso Celso, na Barra, será o principal acesso para o público da Fan Fest de Salvador, confirmada para o Farol da Barra, ontem à tarde, pela prefeitura.

A Ecopa anunciou que o evento terá 16 dias, a partir do dia 12, com a abertura da Copa entre o Brasil e a Croácia. "Vamos ter a Fan Fest em todos os dias de jogos do Brasil, todos na Arena Fonte Nova, semifinais e finais", explicou o secretário do Escritório Municipal da Copa (Ecopa) em Salvador, Isaac Edington.

Edington participou da coletiva com o secretário municipal da Saltur, Guilherme Bellintani, que ressaltou que o custo de R$ 6 milhões para o evento serão custeados por sete patrocinadores da Fifa. Segundo ele, a prefeitura vai entrar com iluminação, limpeza, ordenação do comércio informal e higienização, entre outros dos principais serviços públicos municipais.

Com um discurso alinhado com o do colega da Ecopa, Bellintani afirmou que "a recomendação do Ministério Público de a prefeitura não custear o evento com dinheiro público converge para o entendimento da gestão municipal, que conseguiu transferir essa conta para sete dos patrocinadores da Fifa".

A cargo da prefeitura ficarão cerca de R$ 2,5 milhões, estimados para demandas do serviço público, a exemplo da ordenação dos ambulantes, como frisaram, mesmo em momentos separados, os dois secretários.

Em troca, os patrocinadores, entre eles um banco e uma marca de refrigerante, farão ações de marketing ao redor do palco, que terá um telão de 70 m² e a sete metros do chão.

Alta resolução

O equipamento de alta resolução estará à disposição do público, que terá acesso gratuito ao local nos dias programados. "Este telão vai dar para ser visto até de Itaparica", exagerou Isaac Edington, ao tentar dimensionar a capacidade de resolução do equipamento.

O palco de 35 metros de largura por 20 de altura será entregue na próxima sexta-feira. A partir daí, serão providenciados iluminação e sonorização. Em cima dele vão desfilar atrações locais, ao custo de R$ 4,5 mil por atração, segundo divulgou o secretário da Saltur.

"Além de bandas e artistas locais, vamos ter uma Fan Fest nos moldes do Furdunço do Carnaval, com mini trios e fanfarras de baixo impacto sonoro", concluiu Guilherme Bellintani.

adblock ativo