Jogos de hoje marcam confronto Europa-África

As oitavas de final da Copa do Mundo vão trazer nesta segunda-feira, 30, um duelo de europeus contra africanos. No Mané Garrincha, às 13h (horário de Brasília), a França encara a Nigéria. Amplamente favoritos a seguir no torneio, os franceses contam com o atacante Benzema. O camisa 9 vem fazendo uma boa Copa, com três gols marcados até agora. Mas não é só dos gols de Benzema que vivem os "bleus", como são chamados. Os jogadores Sissoko, Pogba e Giroud fizeram boas partidas na competição e também podem ajudar a levar a França à próxima fase.



Depois de um jogo duro contra a Argentina e, mesmo perdendo, conquistar a segunda vaga do Grupo F, a Nigéria vem como a "zebra" no confronto, mas pode complicar a vida dos adversários de hoje. O atacante Musa, autor de dois gols no último jogo, é a grande esperança dos africanos de continuar na Copa do Mundo. Além dele, o meio-campo Odemwingie e o bom goleiro Enyeama são armas para surpreender o adversário.



Às 17h (horário de Brasília), os alemães voltam a campo, desta vez contra os argelinos, valendo vaga nas quartas de final. O palco será o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Favorita, a Alemanha, comandada pelo técnico Joachim Löw, tem muitos jogadores com potencial para decidir a partida. Entre eles estão Thomas Müller, com quatro gols na competição até agora, e os meio-campistas Mario Götze, Schweinsteiger e Özil.



Esse jogo pode marcar ainda um recorde histórico. Caso o atacante Miroslav Klose, reserva na equipe de Löw, jogue e marque um gol, se tornará, sozinho, o maior goleador em copas do Mundo. Ele tem 15 gols ao longo de quatro copas. Atualmente, está empatado com o brasileiro Ronaldo, que vinha carregando o título desde 2006.



A Argélia pode aproveitar o clima festivo em torno de Klose e o favoritismo alemão para surpreender e garantir uma vitória. E não seria a primeira vez que isso aconteceria. Na Copa de 1982, a Argélia venceu a Alemanha (Alemanha Ocidental à época) por 2 a 1. Uma classificação dos africanos deverá passar por uma boa atuação do habilidoso meio-campista Feghouli e do atacante Slimani, autor do gol contra a Rússia, que credenciou o time para a partida de hoje.



O Brasil e a Holanda já estão classificados para as quartas de final.

adblock ativo