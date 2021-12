Jogadores se apresentam para Felipão nesta segunda

Os jogadores da Seleção Brasileira começam a chegar no hotel de onde vão partir para a Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O primeiro a chegar, na manhã desta segunda-feira, 26, foi o goleiro Jefferson, seguido do atacante Fred e dos zagueiros Dante, David Luiz e Thiago Silva, que é o capitão do grupo.

O goleiro Júlio César, o lateral-direito Daniel Alves, o meia Oscar e o atacante Hulk também estão no ponto de encontro. O atacante Neymar preferiu dormir no hotel. Ele chegou de madrugada no local.

Fred disse que está focado no título. "Quero ser campeão, não estou preocupado com a a artilharia. Meu objetivo é o título. Estou preparado, fiz um bom trabalho pelo Fluminense antes de me apresentar e agora é aproveitar esse período de treinos para acertar os detalhes da equipe. Estamos todos juntos. Contamos com o apoio de todos e tenho a certeza de que vai dar tudo certo", afirmou ele, aos jornalistas presentes na porta do hotel.

Júlio César, por sua vez, disse que a experiência em Copa não tira o frio na barriga: "Bate frio na barriga, sim. Tem que bater. O frio na barriga é muito importante. A Copa é especial, sem dúvidas. Espero ter o apoio de todo torcedor brasileiro, porque realmente a expectativa é enorme, mas a gente também precisa de trabalho".

"A essência do trabalho começou há um ano e meio quando assumimos. Agora é tomar cuidado com esses detalhes em relação a parte física, técnica e emocional", o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira.

"Falam muito em experiência e jovialidade. Pelo que temos trabalhado, essa mescla tem sido muito boa. Mesmo os jovens já têm experiência, porque jogam torneios de alto nível. Então não vão sentir a Copa do Mundo", explicou o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

Os jogadores foram divididos em dois grupos, um que chega no aeroporto Tom Jobim (Galeão) e outro que se apresenta no Santos Dumont, ambos no Rio. Apenas o lateral-esquerdo Marcelo não vai se juntar ao grupo nesta segunda, já que disputou a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid no último sábado, na Espanha. Ele deve ser apresentar na terça, 27.



"Vamos fazer uma festa para receber Marcelo. Ele foi fera e é um grande campeão (referindo-se ao título conquistado pelo Real Madrid). Jogou muito, mudou a história do jogo", disse Felipão.

A previsão é que a delegação chegue em Teresópolis por volta das 12 horas. Eles serão submetidos a exames médicos para avaliar as condições físicas dos atletas.

Professores municipais do Rio de Janeiro aproveitaram a movimentação da Seleção Brasileira para protestar em frente ao hotel. Eles estão em greve e pedem reajuste salarial. Policiais do Batalhão de Choque reforçam a segurança no local e policiais rodoviários federais fazem a escolta do ônibus que vai levar os jogadores para Teresópolis.

