Jogadores do Brasil acompanham luta entre Machida e Weidman

Os jogadores da Seleção Brasileira "esqueceram" um pouca a Copa do Mundo e torceram por Lyoto Machida na madrugada deste domingo, 6. O brasileiro disputou o cinturão de peso médio (até 84 kg) do UFC com Chris Weidman, o mesmo que derrotou Anderson Silva duas vezes. Apesar da animação dos atletas, os juízes deram vitória por unanimidade para o norte-americano.

O zagueiro Thiago Silva divulgou em sua página no Instagram um vídeo dos colegas assistindo a luta. Na imagem, é possível ver David Luiz, o goleiro Júlio César e o atacante Fred. Em um dos momentos do duelo, um dos jogadores chega a se empolgar e "dar" golpes em direção ao telão instalado na Granja Comary.

