Jogadores da Seleção fazem exame antidoping surpresa

Os jogadores da Seleção Brasileira foram submetidos a exames antidoping surpresa na manhã desta sexta-feira, 6. A avaliação, uma praxe da Fifa antes da Copa, é para evitar que os atletas joguem no torneio usando substâncias proibidas pela federação.

Segundo o site UOl, os jogadores já sabiam do exame, mas não da data da realização do procedimento, já que a organização do Copa guarda a data e o horário em sigilo.

O exame, aplicado aos 23 jogadores por volta das 7h, foi feito no hotel onde está hospedada, na cidade de São Paulo.

Nesta sexta, o Brasil enfrenta a Sérvia, às 16 horas, no último amistoso antes do Mundial, no estádio do Morumbi. Na próxima quinta, 12, A Seleção Brasileira fará a primeira partida pela Copa, no Itaquerão, em um duelo contra a Croácia. Este jogo abrirá o torneio.

