Jogadores da Croácia são flagrados sem roupa em hotel

Os jogadores croatas foram flagrados sem roupa, tomando banho na piscina, em um hotel na Praia da Forte, no Litoral Norte da Bahia. As imagens foram do jornal português Record.

O episódio foi registrado neste sábado, 14, quando os atletas estavam de folga. Na ocasião, os zagueiros Corluka e Lovren e o capitão Darijo Srna foram fotografados na beira da piscina.

O hotel não estava fechado para os jogadores, sendo assim qualquer hóspede poderia flagrar a cena.

Por conta do episódio, a seleção da Croácia, segundo o G1, decidiu não falar mais com a imprensa, a não ser em eventos oficiais da Fifa. A medida partiu dos próprios jogadores e foi aceita pela comissão técnica e pela Federação Croata de Futebol.

Questionado em entrevista se as fotos dos jogadores como vieram ao mundo atrapalharia a seleção, o técnico Niko Kovac respondeu com deboche. "Você viu as fotos? Gostou?", disse.

A seleção da Croácia perdeu por 3 a 1 para o Brasil na estreia da Copa do Mundo 2014, na última quinta-feira, 12, no Itaquerão, em São Paulo.

Agora, tentará a reabilitação na partida contra Camarões nesta terça-feira, 17, na Arena Amazônia, em Manaus.

