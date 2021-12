Jogadores da Argentina ignoram e ironizam torcida de Neymar

Neymar concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 10, na Granja Comary e afirmou que torcerá pela Argentina na decisão contra a Alemanha, para que os amigos de Barcelona, Mascherano e Messi, ficarem felizes. Pouco tempo depois, o astro da Seleção Brasileira foi ignorado e ironizado pelos companheiros da dupla.

Questionados por um jornalista argentino sobre a frase de Neymar, Sergio Aguero e Máxi Rodrigues responderam com um certo desdenho e arrogância. O primeiro foi curto e grosso ao ser perguntado se sabia de tal declaração: "Não, muito agradecido - afirmou, com um semblante de quem não estava nem aí para o camisa 10 do Brasil".

Na sequência, foi a vez de Maxi responder. Na verdade, de ignorar o desejo do astro verde e amarelo. "É indiferente o que ele disse. Não sabemos se a resposta dele foi para o bem ou para o mal" afirmou o experiente jogador, que ainda completou: "É um sonho de todos os argentinos, vamos lutar por isso, independentemente dessas coisas de fora", lembrou.

