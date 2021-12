Jogadores da Alemanha comemoram vitória nas redes sociais

Depois da vitória por goleada em cima do Brasil, os jogadores da Alemanha comemoraram nas redes sociais. O autor do primeiro dos sete gols alemães, Thomas Müller comemorou a classificação para a final. Já o zagueiro Jérôme Boateng publicou em sua página no Instagram um selfie com os colegas.

O atacante Lukas Podolski deu "good bye" (adeus, em português) para Belo Horizonte, mas disse que dificilmente vai esquecer a cidade onde sua seleção derrotou de forma esmagadora a anfitriã do Mundial. "Que noite! Parabéns! Rio estamos chegando! #final".

