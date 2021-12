Jogadores da Alemanha cantam hino do Bahia em Cabrália

O goleiro Manuel Neuer e o meia Bastian Schweinsteigger, da seleção alemã, se apresentaram em frente ao centro de treinamento, em Santa Cruz Cabrália, sul da Bahia, com a camisa do Bahia e cantaram, ou pelo menos tentaram cantar, parte do hino.

Os dois craques são companheiros de Dante, zagueiro da Seleção Brasileira e do Bayern de Munique, que torce para o Bahia. A Alemanha está no Grupo G, junto com Portugal, Gana e Estados Unidos. A estreia na Copa será contra os portugueses dia 16, às 13h,na Arena Fonte Nova.

