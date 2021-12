Jogador reclamou da falta de treinamento na Copa, diz blog

Um jogador da Seleção Brasileira teria criticado a falta de treinamento e de um padrão tático para a equipe. De acordo com o blog Perrone, o atleta, que não teve o nome revelado, queixou-se com amigos que os brasileiros treinavam pouco.

O assunto, inclusive, também foi criticado por jornalistas durante o Mundial, mas a comissão técnica alegava que a quantidade de treinamentos era suficiente. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari costumava folgar no dia seguinte aos jogos e os titulares ainda tinham mais um dia sem trabalho com a bola.

adblock ativo