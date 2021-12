Jogador Hulk faz sucesso com torcida

Depois de ter ficado de fora da partida contra o México, na última terça-feira, 17, o atacante Hulk voltou aos treinos da Seleção Brasileira na tarde desta quinta, 19, e mostrou ser um dos jogadores que mais fazem sucesso com a torcida.

Em homenagem para o atacante no treino, um torcedor levou um boneco do super-herói Hulk. Já uma outra torcedora, mais ousada e para frente, tinha um cartaz pedindo para apertar o bumbum do jogador.

Hulk, que foi poupado por Felipão depois de apresentar dores na coxa esquerda, treinou normalmente com os reservas na partida disputada no Castelão. O goleiro Julio Cesar e o volante Ramires, titulares no jogo, também participaram do trabalho. Já os titulares não desceram para o campo e fizeram um treino regenerativo.

Sob muita chuva, os jogadores realizaram inicialmente um treino técnico. Depois, participaram de uma atividade física, comandada pelo preparador físico Paulo Paixão. Os treinamentos duraram pouco mais de uma hora.

Nesta sexta, 20, todos os 23 jogadores da seleção voltam a campo para treino comandado por Felipão, a partir das 15h30. Neste sábado, 21, a equipe realiza trabalho no mesmo horário na Granja Comary.

Os atletas se reapresentaram nesta quinta na Granja Comary, depois de um dia de folga concedido por Felipão após o a partida contra o México.

Torcedor leva boneco de herói Hulk para homenagear jogador (Foto: Gaspar Nóbrega / Vipcomm)

Na base aérea do Galeão, a seleção dividiu espaço, por alguns minutos, com os jogadores da eliminada Espanha, que embarcaram para Curitiba, onde treinam para encarar a Austrália, na próxima segunda, 23.

Evolução

Após o treino, o goleiro Julio Cesar concedeu entrevista coletiva e destacou que a partida contra Camarões é encarada como uma final de Copa.

"Toda seleção que joga contra o Brasil sempre quer dar seu melhor, independente de estar eliminado ou não. É nossa final de Copa do Mundo. Vamos entrar com seriedade para buscar a vitória e terminar em primeiro do grupo" ressaltou.

Para ele, após a Copa das Confederações, as outras seleções passaram a respeitar mais o Brasil, daí as dificuldades contra Croácia e México. Mas ele conta com o apoio da torcida para se manter na luta pelo hexa. "Esse carinho nos dá tranquilidade para trabalhar bem, dar nosso melhor, e dar para eles a maior alegria que é conquistar essa Copa", disse.

O goleiro falou sobre o atacante Neymar, que considera um jogador completo: "É diferenciado, está entre os três melhores do mundo".

