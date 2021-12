Joel Santana quer ser contratado pelo SBT

O técnico Joel Santana, que está sem atuar em campo faz um ano, virou comentarista esportivo da emissora de Silvio Santos e agora quer ser contratado pelo SBT. "Será que o Silvio não me contrata depois?", disse ele ao site Uol. Apesar de querer a vaga, ele só terá uma resposta da emissora depois de 14 de julho.

Joel Santana tem mesmo gostado do ofício e feito seu lobby: "Tô achando bom pra caramba. Falo do que eu sei. Fui jogador por 20 anos. Sou técnico há mais de 20. Falo sobre futebol desde que me entendo por gente". Mas só terá uma resposta da emissora depois de 14 de julho.

Antes disso, Joel já apareceu em outros programas do SBT, mas ainda não encontrou com Sílvio, de quem se declara fã por manter o sucesso da emissora por cinco décadas. "O cara é mágico", afirma.

O técnico crítica alguns comentaristas que, em sua análise, falam coisas sem sentido. "No dia do jogo do Brasil, ouvi um dizer: 'A seleção precisa diminuir os espaços e jogar um pouco mais na frente'. Isso não quer dizer nada".

Quanto ao jogo tático, "Papai Joel" diz: "quando um jogador joga mal, dez cobrem. Quando dois jogadores jogam mal, nove cobrem. Quando três jogam mal, já começa a ficar ruim. Quando quatro não estão bem, aí não tem jeito…"

adblock ativo