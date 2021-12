Joachim Löw minimiza surto de gripe no elenco alemão

Sete jogadores da Alemanha apresentaram sintomas de gripe, mas não preocupam Joachim Löw. Ao menos foi o que disse o treinador, nesta quinta-feira, 3, véspera da partida contra a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Tudo começou com Mats Hummels. Poucas horas antes do duelo com a Argélia, pelas oitavas de final, o zagueiro acordou com febre alta e não teve condições de atuar, sendo poupado pela comissão técnica. Garantida a classificação, porém, ele já estaria apto novamente a entrar em campo no Maracanã.

"O contágio se deve talvez ao ar condicionado. O Hummels ficou ruim no terceiro dia, com um pouco de febre, mas, desde ontem (quarta-feira), todos já conseguiram treinar. Ainda estão um pouco resfriados, mas não há exaustão. Espero que permaneçam estáveis e não tenhamos piora", disse Low, que também fez elogios aos meio-campistas Sami Khedira e Bastian Schweinsteiger, dois jogadores que não se apresentaram em totais condições físicas para este Mundial.

"Eles tiveram uma pausa (não enfrentaram a Argélia) e agora estão em excelentes condições, com energia. O Schweinsteiger teve três dias para se recuperar totalmente. Acredito que os dois estarão em boa forma para entrar em campo", comentou o treinador.

A imprensa só pôde acompanhar 15 minutos do último treinamento antes da partida contra a França, marcada para 13 horas (de Brasília) desta sexta, 4. O vencedor deste duelo terá pela frente, na semifinal, quem passar do confronto entre Brasil e Colômbia, em Fortaleza.

