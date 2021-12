Jô chega e espera ficar para Copa das Confederações

Chamado na última quinta-feira, o atacante Jô se apresentou à seleção brasileira na manhã desta sexta-feira em Porto Alegre, inicialmente apenas para o amistoso com a França, domingo, na Arena Grêmio, por causa de lesão sofrida por Leandro Damião. Mas ele espera ficar e disputar a Copa das Confederações.

"Será um grande sonho ficar para a Copa das Confederações", disse Jô, que aguarda a definição da situação de Leandro Damião, que sofreu uma lesão na coxa direita durante o treinamento de quinta-feira e aguarda a realização de exames para definir se pode disputar o torneio de preparação para a Copa do Mundo.

"É uma situação delicada, não é legal estar aqui nessa situação. Mas vou fazer a minha parte para ficar", disse Jô. "Coloquei na minha cabeça que vou disputar a Copa das Confederações", completou.

Jô creditou a sua convocação à boa fase do Atlético Mineiro, semifinalista da Copa Libertadores. E lembrou que é um jogador com características quase únicas no grupo, pois faz o pivô, é alto e tem um bom cabeceio, como fatores que podem ajudá-lo a conquistar seu espaço na seleção brasileira.

O atacante estava no Internacional no primeiro semestre de 2012 e, curiosamente, era reserva de Leandro Damião. Além disso, a sua passagem pelo clube gaúcho foi turbulenta, tanto que ele acabou sendo dispensado por problemas disciplinares.

Assim, Jô admitiu que se lembrou ao desembarcar em Porto Alegre das dificuldades que enfrentou no Inter. "Ao chegar a Porto Alegre, passou pela minha cabeça a situação no Inter, que não foi das melhores, agora é uma outra situação, estou na seleção", comentou.

