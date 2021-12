Jérôme Valcke elogia estado das obras na Arena Fonte Nova

O secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, elogiou o andamento das obras da Arena Fonta Nova durante a visita realizada na manhã desta terça-feira, 29, ao estádio de Salvador que receberá jogos da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo de futebol em 2014.

"Não vou dar uma nota, mas o que importa é que ele estará pronto. Estou vendo que os trabalhadores estão trabalhando muito, até mesmo continuaram a trabalhar mesmo com a presença de Bebeto e Ronaldo aqui. É um belo estádio, a entrada é linda'.

Antes da coletiva, Valcke participou de uma reunião com integrantes do Consórcio que administra a Arena Fonte Nova, além de integrantes do governo federal, estadual e municipal. Segundo o secretário-geral da Fifa, a apresentação incluiu detalhes sobre como será a mobilidade nos dias de jogos dentro e fora do estádio, além de como a cidade está usando os eventos como um legado para Salvador.

A coletiva também teve a presença do governador da Bahia, Jaques Wagner, o prefeito de Salvador, ACM Neto, o ministro do Esportes Aldo Rebelo, além dos ex-jogadores Bebeto e Ronaldo, membros do Comitê Organizador Local (COL), que foram muito saudados pelos funcionários da obra que acompanharam o evento.

A entrega do estádio para a Fifa continua prevista para o dia 28 de fevereiro, além da inauguração do estádio no dia 29 de março, com algum evento festivo ainda não definido. Já o primeiro jogo não foi confirmado oficialmente, mas a tendência é que seja o clássico Bahia e Vitória, pelo campeonato baiano, no dia 31 de março.

Com 91% das obras finalizadas, a Arena Fonte Nova já finalizou o plantio do gramado e deve chegar ao total de 95% de conclusão até o final de janeiro. Em relação às etapas da construção, já foram finalizados 96% do piso, 87% dos revestimentos, 88% das instalações hidráulicas e elétricas e 85% do edifício garagem. Além deles, a colocação dos assentos está 44% concluída, e a membrana da cobertura avançou 64%.



adblock ativo