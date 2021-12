Jennifer Lopez parece ter se arrependido da decisão de não participar da abertura da Copa do Mundo no Brasil, nesta quinta-feira, 12. De acordo com o site "RadarOnline", a cantora voltou atrás por conta de muitos fãs terem se chateado com a notícia.

À publicação, uma fonte ligada ao Comitê Organizador da Copa revelou: "A reação foi tão significativa que ela decidiu que precisava participar". E completou que a gravadora de J-Lo também ficou preocupada com a repercussão negativa, caso ela não viesse ao mundial: "É o cenário mundial, ela seria muito ingênua de não explorar a Copa do Mundo como uma divulgação de sua imagem".

A fonte ainda entregou que a cantora, na verdade, estava com um impasse com as despesas da viagem,pois queria tudo pago, desde o transporte para o hotel até os custos de sua comitiva:

"Como a organização não se posicionava, J-Lo decidiu se retirar do evento. Mas, no final, a gravadora disse que ela precisava participar".

Assista ao vídeo da música "We are one", tema oficial da Copa do Mundo 2014:

Da Redação Jennifer Lopez volta atrás e decide se apresentar na Copa

adblock ativo