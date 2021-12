Japão arranca empate com a Holanda em amistoso

Já classificados para a Copa do Mundo, Holanda e Japão fizeram um bom amistoso neste sábado, 16, em preparação para o Mundial do próximo ano. Atuais vice-campeões, os holandeses chegaram a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas cederam o empate após o intervalo do jogo disputado em Genk, na Bélgica.

Sem poder contar com o capitão Robin van Persie, machucado, a Holanda foi liderada por Rafael van der Vaart e Arjen Robben. O primeiro abriu o placar aos 12 minutos de jogo, depois de bobeada da zaga japonesa na saída de bola.

Aos 38, foi a vez de Robben deixar sua marca, em sua jogada característica. O atacante recebeu sozinho na direita, avançou até a entrada da área e cortou para dentro para bater de canhota, no ângulo.

A reação japonesa começou ainda no primeiro tempo. Aos 43, Osako recebeu na entrada de área e nem chegou a dominar a bola. Bateu direto no canto direito do goleiro e diminuiu a vantagem dos holandeses. No segundo tempo, o empate surgiu aos 14, quando Honda tabelou pela direita e pegou de primeira para completar para as redes.

As duas seleções voltam a campo na terça-feira para mais um amistoso. A Holanda vai receber a Colômbia em Amsterdã, enquanto o Japão visitará a Bélgica em Bruxelas.

