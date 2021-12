Ivete Sangalo canta na final da Copa das Confederações

O encerramento da Copa das Confederações, neste domingo, 30, contará com shows de Ivete Sangalo, Arlindo Cruz,Victor & Leo e Jorge Ben Jor, além da bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A cerimônia de encerramento da Copa das Confederações entre o Brasil e a Espanha começa a partir das 17h25. Portões do estádio serão abertos às 15 horas.

Na sexta-feira, 28, os artistas e voluntários fizeram um ensaio no Maracanã para apresentar o espetáculo "Juntos num só ritmo", que terá duração de 18 minutos e contará com o apoio 1.250 voluntários, selecionados entre 7.011 candidatos.

