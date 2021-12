Itaquerão: operador do guindaste ficou 18 dias sem folga

O operador do guindaste envolvido no acidente do Itaquerão estava 18 dias sem folga, informou o Ministério do Trabalho nesta terça-feira, 10, após uma vistoria no estádio do Corinthians. Os dias consecutivos de trabalho de José Walter Joaquim foram registrados no cartão de ponto do operário, segundo o Ministério do Trabalho, que agora apura se a carga excessiva sem folga fazia parte de algum acordo com a construtora Odebrecht e os funcionários para apressar a conclusão da obra.

De acordo com o Ministério do Trabalho, no entanto, não é possível relacionar a sequência de dias trabalhados com o acidente - dois operários morreram em 27 de novembro, após o guindaste ter derrubado uma peça na cobertura do estádio. A Odebrecht, que deve divulgar nota de esclarecimento sobre a revelação feita nesta terça-feira, afirma que José Walter Joaquim foi ao estádio durante esses dias, mas que não operou o guindaste sequencialmente.

Em depoimento à polícia semana passada, José Walter Joaquim negou falha humana no acidente. Ele disse que havia feito o procedimento outras 37 vezes antes da queda em 27 de novembro. Ainda não há um laudo definitivo que determine a causa do acidente no Itaquerão.

Vistoria

A vistoria do Ministério do Trabalho servirá para atestar se os oito guindastes que estão interditados podem voltar a funcionar em breve. Havia nove guindastes na construção do estádio corintiano, contando aquele que foi danificado com o acidente.

Até agora, quatro guindastes já foram analisados pelos peritos, que deram um parecer positivo em dois deles apenas. Os outros dois necessitam de pequenos reparos, segundo os técnicos.

Até o fim da tarde desta terça-feira, o Ministério do Trabalho deverá confirmar quantos guindastes podem voltar a funcionar imediatamente no canteiro de obras do Itaquerão.

Mesmo após o acidente, o estádio do Corinthians receberá abertura da Copa do Mundo, garantiu a Fifa. Mas a conclusão do Itaquerão sofrerá um atraso. Inicialmente, seria nos primeiros dias de janeiro. Agora, deve ficar para 15 de abril, apenas dois meses antes do início do Mundial.

adblock ativo