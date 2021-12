Itaquerão não deve ser interditado, avalia Medeiros

Após verificar irregularidades de segurança com operários que trabalham na montagem das arquibancadas provisórias nos setores norte e sul do Itaquerão, procuradores do Ministério Público do Trabalho vão encaminhar o relatório da inspeção ao Ministério do Trabalho e Emprego de São Paulo, órgão responsável por decidir se vai ou não paralisar os trabalhos no Itaquerão. Os procuradores já revelaram a intenção de pedir a interdição das obras.

Técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego se comprometeram a verificar o pedido de seus colegas do MP. De antemão, no entanto, o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo, Luiz Antônio Medeiros, adiantou à reportagem que não vê motivos para paralisar a obra.

"Semanalmente, nós também fazemos inspeções na Arena Corinthians. Constatamos algumas irregularidades, é verdade, e até multamos as empresas responsáveis, mas nesse momento acreditamos não haver motivos para a interdição do estádio porque não vimos nada que coloque em risco a vida dos trabalhadores", explicou Medeiros, baseando-se nas informações de sua última vistoria.

Em março, após a morte do operário Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, que caiu de uma altura de aproximadamente oito metros enquanto instalava placas nas arquibancadas provisórias, o local foi interditado. A instalação das estruturas só foi liberada depois que uma lista de exigências de itens de segurança foi realizada. A partir de então, o Ministério do Trabalho e Emprego intensificou as vistorias no Itaquerão.

"Ainda precisamos ver o que os procuradores do Ministério Público vão apresentar, mas, com base nas nossas visitas, o entendimento é que a obra na Arena Corinthians não precisa ser interrompida. Assim como em muitas obras no Brasil, a construção dessa arena tem irregularidades, mas já cobramos que as mudanças fossem feitas e aplicamos multas. Acredito que não será necessária a interdição nesse momento", disse Medeiros.

Após a morte de Fábio Hamilton da Cruz, o Ministério do Trabalho e Emprego exigiu, por exemplo, que fossem instaladas redes de proteção a fim de amortecer possíveis novas quedas de operários. Também foram colocadas nas arquibancadas provisórias grades nas extremidades da obra e ampliadas as opções de cintos de segurança.

No domingo, será realizado o único evento-teste oficial no Itaquerão antes da entrega do estádio para a Fifa. O Corinthians enfrentará o Figueirense, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio será palco da abertura do Mundial, no dia 12 de junho, e receberá mais cinco partidas do torneio.

