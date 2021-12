Itaquerão deve ter apenas testes parciais antes da Copa

O Corinthians levará 20 mil torcedores ao Itaquerão neste sábado, 10, e 50 mil no jogo do dia 18, mas não conseguirá testar todos os setores do novo estádio antes da abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho. A única possibilidade de isso acontecer seria graças à realização de mais um evento-teste, o que não deve ocorrer por causa do atraso das obras. No sábado, só três setores estarão liberados: leste inferior, leste superior e oeste inferior. Não haverá público atrás dos gols para a partida que reúne ex-jogadores do time e é tratada como inauguração oficial.

Para o jogo contra o Figueirense, evento-teste oficial da Fifa, mais setores do estádio devem estar liberados: o setor sul e apenas uma parte do setor norte. As arquibancadas provisórias do setor sul poderão ter condição de receber público, as do norte, não - as cadeiras ainda estão sendo instaladas.

O acidente que causou a morte do operário Fábio Hamilton da Cruz, em março, atrasou o cronograma das obras - a instalação dos assentos provisórios foi interrompida. As obras de construção da arena já haviam sido paralisadas parcialmente no ano passado, em consequência do acidente ocorrido em novembro - a queda do guindaste que vitimou dois operários.

A Fifa gostaria de realizar pelo menos mais um evento-teste com a capacidade total, 68 mil, que será a utilizada na abertura da Copa. O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, disse em recente visita ao Rio que é ruim que um estádio não seja testado com capacidade total de público.

No caso do Itaquerão, isso é difícil. Mas se ocorrer, será em 21 de maio, dia em que o estádio deverá ser entregue à entidade - ou seja, três dias após o jogo contra o Figueirense. Nesta data, o Corinthians é mandante no jogo contra Atlético Paranaense, também pelo Campeonato Brasileiro. No site do clube e no da CBF, o local da partida aparece como "a definir".

A indefinição quanto aos setores que serão usados no sábado e no dia 18 levou à demora do clube em divulgar o sistema de venda de ingressos. Só na noite de quarta-feira o Corpo de Bombeiros emitiu laudo liberando os setores para receber 20 mil pessoas no jogo entre veteranos.

adblock ativo