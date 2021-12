Italiano da seleção é internado com lesão no tórax

O lateral-direito do Napoli e da seleção italiana, Christian Maggio, foi internado em um hospital de Nápoles, na noite de quinta-feira, por conta de uma trauma pneumo-torácico. O jogador deverá ficar em observação por pelo menos 24 horas, segundo informou o clube dele, em comunicado oficial, nesta sexta-feira, 14.

Na quinta, Maggio sequer foi utilizado pelo técnico Rafa Benítez durante a partida contra o Porto, em Portugal, pela Liga Europa, mesmo estando concentrado com o grupo. Na volta à Itália, sentiu-se mal e precisou ser internado na clínica Pineta Grande di Castelvolturno, em Nápoles.

Segundo a imprensa italiana, a lesão foi causada no último treino da equipe antes da viagem para Portugal, na terça-feira. Na clínica em que está internado, Maggio tem um dreno no seu pulmão. De acordo com o comunicado do Napoli, a expectativa é que no sábado o jogador possa voltar para casa.

O lateral esteve no elenco da Itália na Copa do Mundo de 2010, na Eurocopa de 2012 e na Copa das Confederações do ano passado. Ele, porém, não tem assegurada vaga na convocação do técnico Cesare Prandelli para o próximo Mundial. Diante da Espanha, na quarta-feira passada, em amistoso, Maggio foi titular.

