Itália vai treinar no Barradão na Copa das Confederações

A Secretaria Estadual da Copa (Secopa) na Bahia confirmou que a Seleção Italiana vai utilizar o Barradão, estádio de propriedade do Vitória, como local de treinos antes do jogo em Salvador contra o Brasil no dia 22 de junho, pela terceira rodada da Copa das Confederações.

Representantes da federação italiana irão visitar o estádio e as outras dependências da Toca do Leão na tarde desta sexta-feira, 22, para conhecer melhor as acomodações do local.

Já o Brasil vai utilizar o estádio de Pituaçu como local de treino para a partida contra a Itália.

