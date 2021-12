Itália tenta espantar zebra Costa Rica

Grande surpresa da primeira rodada da Copa do Mundo, a Costa Rica, que derrotou o Uruguai por 3 a 1, tenta aprontar mais uma surpresa nesta sexta-feira, 20, quando enfrenta a Itália a partir das 13h, na Arena Pernambuco, em Recife (PE), em confronto válido pelo Grupo D, a chave da morte, que tem ainda Uruguai e Inglaterra.

O duelo vale a liderança, uma vez que a Azzurra também iniciou sua caminhada com o pé direito, fazendo 2 a 1 nos ingleses. Cesare Prandelli, técnico da Itália, conversou com seus jogadores sobre a importância deles respeitarem a Costa Rica. O treinador mostrou o teipe do jogo em que os costarriquenhos derrotaram os uruguaios.

"Teremos um time difícil de bater pela frente. A Costa Rica encontrou uma boa fórmula de se defender e criar problemas para os adversários. Congestiona bem o meio e tem jogadores fortes fisicamente. Acredito que eles surpreenderam o Uruguai com justiça e ainda vão criar muitos problemas para os demais adversários, incluindo a Itália. Temos que estar atentos, e não nos afobarmos, não permitirmos que eles tenham o contra-ataque, o que seria um grande complicador", analisou Prandelli.

Os jogadores italianos demonstram preocupação ainda com o clima. O time vai jogar em um horário onde o calor é forte no Nordeste. Isso sem falar no desgaste sentido diante dos ingleses, já que o clássico entre campeões mundiais aconteceu em Manaus (AM). "Vamos ter que superar isso também, pois a Costa Rica está um pouco mais acostumada a lidar com esse tipo de situação. Mas nos preparamos para enfrentar tudo em busca desta classificação para as oitavas de final. Se ganharmos da Costa Rica estaremos com o nosso objetivo encaminhado e poderemos brigar pela primeira posição da chave", disse o zagueiro Andrea Barzagli.

A Itália chega para este confronto com alterações. O goleiro Gianluigi Buffon, recuperado de dores no tornozelo esquerdo, reaparece na vaga de Salvatore Sirigu. Prandelli também vai iniciar o jogo com o lateral direito Ignazio Abate e com o volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, que ocuparão os postos de Gabriel Paletta e Marco Verratti, respectivamente.

Pelo lado da Costa Rica, o técnico Jorge Luis Pinto pediu que seus jogadores não se intimidem e coloquem em prática o que foi pensado, com a mesma atitude demostrada diante do Uruguai. "O jogo contra o Uruguai, principalmente pelo que fizemos no segundo tempo, deve ser um exemplo em termos de atitude e aplicação. Se jogarmos sempre daquela maneira podemos surpreender qualquer adversário, pois vamos jogar de igual para igual. Independentemente do que aconteceu na primeira partida das duas equipes, a Itália vai permanecer como grande favorita para esta sexta-feira e entendemos essa situação, inclusive porque respeitamos demais esse adversário. Mas sabemos que podemos lutar por algo a mais nesta Copa do Mundo, pois trabalhamos pesado nesses meses para que o objetivo de passar de fase fosse alcançado, mesmo sem termos dado sorte no sorteio dos grupos", disse Pinto.

Em termos de escalação, Pinto não faz nenhum mistério. Já que gostou tanto do rendimento da equipe contra o Uruguai, é natural que repita a formação que deu certo na estreia. A principal esperança dos costarriquenhos para esta partida está no atacante Joel Campbell, grande destaque do duelo contra os uruguaios, quando inclusive marcou o primeiro gol do time da Concacaf.

