Itália e Uruguai decidem vaga nas oitavas

Com a classificação antecipada da Costa Rica e a eliminação precoce da Inglaterra, a última rodada do Grupo D da Copa terá a disputa de apenas uma vaga nas oitavas por dois ex-campeões mundiais. Itália e Uruguai decidem quem permanece no Mundial nesta terça, às 13h, na Arena das Dunas, em Natal. Tetracampeões mundiais, os italianos têm a vantagem do empate para avançar.

A equipe do técnico Cesare Prandelli tem os mesmos três pontos que o Uruguai, mas leva vantagem no saldo de gols (0 a -1). Em caso de vitória, a Itália pode até ficar com a liderança da chave, desde que a Costa Rica perca para a Inglaterra e o saldo de gols da Azzurra seja superior -no momento, a vantagem dos costa-riquenhos é de três gols. Mas a prioridade dos italianos é a vaga, independentemente da posição na chave.

E a Itália, mais uma vez, terá mudanças no time titular. Prandelli decidiu escalar Immobile ao lado de Balotelli no ataque. Com isso, passará a contar com três zagueiros e cinco meio-campistas. Assim, Candreva e Thiago Motta vão para a reserva, enquanto Bonucci ganha lugar na defesa. O volante De Rossi, lesionado, sai para a entrada de Verratti.

Ao Uruguai, só a vitória interessa. O atual campeão da Copa América ainda sonha em repetir a campanha de 1950, quando chegou à final no Brasil e ficou com o título ao derrotar os donos da casa no Maracanã. "A poucas horas dessa partida transcendental, deste enorme e dificílimo desafio, só peço que todos nós uruguaios estejamos unidos, alentando a Celeste, que é mais importante que tudo", afirmou Lugano em carta publicada em uma rede social.

Machucado, ele será novamente substituído pelo jovem Gímenez, de apenas 19 anos. Mas a grande esperança uruguaia é o atacante Suárez, astro do Liverpool e carrasco da Inglaterra na vitória por 2 a 1, no Itaquerão, na segunda rodada. "Nosso time joga muito em torno dele", resumiu Lugano.

