Itália dá azar e vai jogar contra Inglaterra e Uruguai

Autor de três gols ingleses na conquista do título mundial de 1966, Geoff Hurts não foi legal com seus compatriotas. Foi ele quem tirou do pote 4 a bolinha com o nome da Inglaterra para compor o chamado "Grupo da Morte" da Copa do Mundo de 2014, jogando contra os também campeões mundiais Itália e Uruguai. A Costa Rica promete ser coadjuvante no Grupo D.

Não menos complicado será o Grupo G, que tem como cabeça de chave a Alemanha. Os tricampeões do mundo vão enfrentar três rivais difíceis: Estados Unidos, Gana e Portugal. A situação é especialmente complicada para portugueses e norte-americanos, que serão os que mais viajarão na primeira fase da Copa.

Portugal estreia contra a Alemanha, em Salvador, às 13 horas, vai até Manaus para pegar os Estados Unidos, em um jogo marcado para às 15 horas locais (16 horas de Brasília), e depois viaja até Brasília, onde entrará em campo novamente no indesejado horário das 13 horas, contra Gana. Os Estados Unidos, por sua vez, atuam em Natal (19 horas), Manaus (contra Portugal) e Recife (13 horas). Ambos os times andarão mais de 8 mil quilômetros em 10 dias.

A decisão da Fifa de colocar os melhores do ranking como cabeça de chaves permitiu, em contraponto, grupos bem mais fracos. É o caso, especialmente, do Grupo H, da cabeça de chave Bélgica. Seus rivais serão Argélia, Coreia do Sul e Rússia.

A França, que acabou beneficiada pelo modelo de sorteio escolhido pela Fifa (como pior europeu no ranking, esperava-se que fosse diretamente para o pote 2), acabou dando uma sorte enorme. Pegará talvez a chave dos sonhos: Suíça, Equador e Honduras.

A Argentina também não tem o que reclamar do sorteio. Vai jogar diante de Bósnia-Herzegovina, Irã e Nigéria no Grupo F. Equilibrado, o Grupo C tem Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão.

Finalistas na última edição da Copa do Mundo, Espanha e Holanda vão se enfrentar já na abertura do Grupo B. A partida será em Salvador. Chile e Austrália pintam como azarões na chave.

