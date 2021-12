Itália chega ao Rio para Copa das Confederações e já treina

Segunda seleção visitante a chegar ao Brasil para a Copa das Confederações, depois do Taiti, a Itália aterrissou na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro, onde estreará no torneio no próximo domingo, em partida contra o México, no estádio do Maracanã.

O tempo de descanso do grupo será reduzido. Às 16h30, haverá um treino no campo anexo do Engenhão, e nesta terça a equipe do técnico Cesare Prandelli fará um amistoso contra o Haiti, no estádio de São Januário.

O avião que transportou os italianos pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim às 5h40, 30 minutos depois que o previsto. Os poucos torcedores que se dispuseram a acordar cedo para receber a 'Azzurra' voltaram para casa frustrados, já que a delegação foi diretamente da aeronave para um ônibus que a esperava na pista e a levou para um hotel na Barra da Tijuca.

O primeiro atleta a descer foi o zagueiro Leonardo Bonucci, da Juventus. Uma das estrelas da 'Azzurra', o atacante Mario Balotteli saiu um pouco depois. Para tristeza dos fotógrafos, fez o percurso do Airbus A330 da AlItalia ao ônibus de boné e cabeça baixa, além de um grande fone de ouvido pendurado no pescoço.

Em um primeiro momento, foi divulgada a informação de que Cesare Prandelli pararia e conversaria com a imprensa. Contudo, o treinador apenas cumprimentou alguns funcionários do aeroporto e entrou no ônibus. Ele deverá conceder entrevista coletiva antes do treino de hoje.

A Itália está no grupo A da Copa das Confederações. Depois de encarar o México, a tetracampeã mundial enfrentará o Japão, no próximo dia 19, na Arena Pernambuco, e o Brasil, três dias depois, na Arena Fonte Nova



