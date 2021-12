Itália: Balotelli abandona treino e vira dúvida para estreia

O atacante italiano Mario Balotelli abandonou o treino nesta sexta-feira, 14, após sentir dores na parte posterior da coxa direita, anunciou a Federação italiana (FIGS), e é dúvida para o jogo de estreia da Copa das Confederações contra o México neste domingo, 16, no Maracanã.

"Durante o treino desta tarde no estádio João Havelange, o atacante 'azzurro' Mario Balotelli sentiu dores no biceps femoral direito e, por precaução, interrompeu o treino, não participando do coletivo final", informou a FIGS aos jornalistas.

"O responsável do departamento médico italiano, o professor Enrico Castelacci, avaliará a situação amanhã (sábado)", continuou.

Balotelli, de 22 anos, é visto como a maior estrela da seleção do treinador Cesare Prandelli.

