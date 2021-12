Irã joga de olho em partida da Nigéria

Ainda com chances de passar para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Irã enfrentará a Bósnia nesta quarta-feira, 25, em Salvador, torcendo por uma combinação de resultados na última rodada do Grupo F. Além de vencer a seleção europeia, já eliminada, os iranianos precisam de uma vitória da Argentina sobre a Nigéria por pelo menos 2 a 0 para ficar com a vaga no saldo de gols. As partidas são válidas pelo Grupo F e ocorrem às 13h.

Com um forte sistema defensivo, o Irã surpreendeu pela boa atuação diante da Argentina. Apesar da derrota de 1 a 0, a equipe levou bastante perigo à meta de Romero e sofreu o gol apenas no último minuto da partida, em um chute indefensável de Lionel Messi. Na primeira rodada, empatou em 0 a 0 com uma Nigéria recheada de jogadores que atuam na Europa. Agora a equipe asiática busca sua primeira vitória nesta Copa.

A escalação deve ser a mesma que enfrentou a Argentina. "Espero que este terceiro jogo seja um passo à frente", afirmou o meia Dejagah. "O que precisamos fazer é aproveitar as coisas boas que fizemos até agora, melhorar um pouco em outras áreas e dar tudo para derrotar a Bósnia. Se fizermos isso, acho que podemos vencer a partida e ainda podemos nos classificar."

Eliminada precocemente de sua primeira Copa do Mundo, a Bósnia entrará em campo disposta a fazer um bom jogo e sair com pelo menos uma vitória no currículo. Os europeus perderam as duas primeiras partidas: 2 a 1 para a Argentina e 1 a 0 para a Nigéria. "Depois do jogo contra a Nigéria não temos muito a falar. Nós perdemos, fomos eliminados. Vamos fazer o máximo possível para deixar uma impressão melhor neste último jogo", afirmou o atacante Vedad Ibisevic. A comissão técnica da Bósnia faz mistério sobre a escalação, mas, segundo a imprensa do país, os titulares deverão ser poupados.

