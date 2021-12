Irã e Nigéria duelam em Curitiba

Irã e Nigéria se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 16h(de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), em confronto que vai encerrar a primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2014, que conta ainda com Argentina e Bósnia. Os nigerianos podem ser apontados como favoritos neste encontro, já que os iranianos são tratados por muitos como a equipe mais fraca deste Mundial.

Esse tratamento dado aos iranianos, de certa maneira, tem irritado ao técnico da equipe, o português Carlos Queiroz. Na visão dele a sua equipe tem o mesmo direito que qualquer adversário de pleitear uma vaga nas oitavas de final e acredita em uma surpresa contra os nigerianos. "Nosso time pode surpreender muita gente que nos vê apenas como figurantes. Conversei com meus jogadores e quero eles preocupados apenas em jogar futebol, com muita alegria. Vamos enfrentar grandes times do futebol mundial e temos que aproveitar isso. Nós estamos nesta festa com merecimento e se algum adversário nosso bobear em campo estaremos prontos para aproveitar as falhas, inclusive nesta estreia", disse Queiroz.

Se o Irã pensa em surpreender, a Nigéria tem consciência de que a vitória neste confronto é fundamental. O técnico Stephen Keshi admite que o peso do favoritismo está nas costas dos africanos. "A Nigéria não deu sorte neste sorteio. Caímos no grupo da Argentina, temos ainda a Bósnia, que vem jogando um futebol de primeira. O Irã também não vai ser fácil, ainda mais porque é o jogo de estreia. Mas sabemos que passar por esse jogo é determinante para o nosso sucesso nesta Copa do Mundo. Se existe um favoritismo, estamos lidando bem com ele, pois esse favoritismo não nos garante nada", disse Stephen Keshi.

Em termos de escalação, as duas seleções não apresentam maiores problemas e mandarão a campo suas forças máximas. Na Nigéria o destaque é o volante John Obi Mikel, do Chelsea, que dita o ritmo do meio-de-campo, que conta ainda com a habilidade de Victor Moses, atração do Liverpool. No Irã, Karim Ansarifard, do Fulham, e Reza Ghoochannejhad, do Charlton, formam um ataque eficiente nas jogadas aéreas.

