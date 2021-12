Internautas criam campanha #FicaPodolski nas redes sociais

Com um desempenho elogiável em campo e respeitado fora dele, a Seleção Alemã conquistou a torcida de muitos brasileiros, mas dos 23 convocados, um se destacou e ganhou até campanha nas redes sociais. Ele mandou recado em português para os brasileiros, pediu respeito para a "amarelinha" (em referência a camisa da Seleção Brasileira) e usou a camisa do Bahia. Assim o meia-atacante Lukas Podolski, do Arsenal, conquistou o coração dos internautas e foi considerado o mais brasileiro dos alemães.

Após a conquista do título da Copa do Mundo, a hashtag #FicaPodolski ganhou força nas redes sociais e virou o trending topics brasileiros do Twitter. As mensagens pedem a contratação do meia-atacante por um time brasileiro.

Flamengo, Corinthians, Botafogo, Palmeiras, BAHIA... A CBF devia ajudar com uma grana e contratar o @Podolski10 !! Seria um golaço Felipe Solari (@felipesolari) 14 julho 2014

O post foi retuitado por Podolski. Internautas também pediram a escalação do atleta para a Seleção Brasileira e eleição dele como presidente do Brasil.

Esse cara, meu deus, brasileiro encubado. NÃO DEIXEM ELE IR, FECHEM OS AEROPORTOS #FicaPodolski pic.twitter.com/pjR7ffAwt7 Mari (@d3lici4d0justin) 14 julho 2014

