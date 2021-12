Interesse pela Seleção é baixo, afirmam lojistas baianos

A apenas três dias da estreia do Brasil na Copa das Confederações, sábado, 15, diante do Japão, a torcida baiana, ao que tudo indica, parece que ainda não respira o clima do torneio. Pelo menos esta é a opinião de lojistas e vendedores ambulantes da capital baiana.

Nesta terça-feira, 11, a reportagem de A TARDE visitou tradicionais locais de venda de produtos esportivos na cidade. Na passarela da rodoviária, um dos points do mercado informal de Salvador, por exemplo, não há sequer um produto que faça menção ao time de Felipe Scolari.

Nada de bandeiras, camisas, bolas ou até mesmo a versão 'extraoficial' da polêmica Caxirola. Os ambulantes presentes no local - a cerca de 50 m da rodoviária -, creditam as baixas vendas à má fase da Seleção.

"Ninguém confia no Brasil. Por isso, investirei pouco. Na semana que vem, gastarei R$ 200 num estoque de apenas 10 camisas (falsas, vendidas a R$ 35). Talvez mais perto do jogo da Seleção na Fonte Nova (dia 22), a procura aumente. Até agora, ninguém quer 'coçar' o bolso", afirma o autônomo Antônio Carlos, 56.

Na Baixa dos Sapateiros - onde há aproximadamente 400 lojas entre a Estação do Aquidabã e o Terminal da Barroquinha -, os lojistas também se queixam do fraco movimento.

A gerente do estabelecimento Superação.com, Raíssa Gurgel, lamenta o investimento de R$ 3 mil com a aquisição de um estoque de 500 camisas em fevereiro deste ano.

Passados pouco mais de quatro meses foram comercializadas míseras dez blusas. "Certamente, teremos prejuízo. A solução foi apelar para as promoções", justifica Raíssa. A redução do valor inicial das camisas (R$ 25) chegou a 40%.

Turistas

No aeroporto de Salvador, baianos e turistas têm à disposição a loja oficial da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. A reportagem contactou a Dufry Sports, empresa que opera a franquia.

Não houve a informação quanto a valores, porém, segundo a assessoria de imprensa da Dufry, "o movimento com as vendas dos produtos está dentro do esperado".

Durante os jogos na Fonte Nova, o entorno da praça esportiva terá uma área de restrição comercial, onde estarão proibidos, por exemplo, os ambulantes não autorizados.

Fifa aperta o cerco

Nos últimos seis meses, a Fifa identificou mais de 100 casos de utilização ilegal das marcas - o chamado 'marketing de emboscada' - das Copas das Confederações e do Mundo no Brasil. O número de ocorrências supera o da África do Sul, que sediou as duas competições em 2009 e 2010.

A maioria dos casos, segundo a Fifa, envolveu pequenas empresas e não houve necessidade de acionar a Justiça em nenhum deles. A Fifa detém exclusividade do uso comercial de termos como 'Mundial 2014', 'Copa do Mundo' e 'Copa 2014'.

Para as Copas das Confederações e do Mundo, a Fifa já fechou o pacote de parceiros comerciais: são 20, ao todo. Há duas semanas a entidade alcançamos o valor total de US$ 1,4 bilhão (R$ 3,012 bilhões), que inclui produtos em permuta, como os 5 milhões de refrigerantes para a Copa do Mundo ou os 1.500 carros que vão transportar autoridades e delegações.

